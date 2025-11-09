Mann wird in Biel auf der Strasse ausgeraubt

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Freitagabend in Biel beim Versuch, in sein Auto einzusteigen, von einem unbekannten Täter überfallen und ausgeraubt worden. Der Täter war am Sonntag weiterhin flüchtig, wie die Berner Kantonspolizei und die regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura–Seeland mitteilten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Freitagabend kurz vor 19.45 Uhr wollte ein Mann an der Zukunftsstrasse in sein Auto einsteigen. Dabei schlug ihm ein Unbekannter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte.

Der Mann fiel zu Boden, worauf der Täter den Rucksack des Opfers an sich nahm und zu Fuss in Richtung Zentralplatz flüchtete. Der Überfallene nahm die Verfolgung auf, verlor den Täter jedoch auf Höhe der Kreuzung Zentralstrasse/Mattenstrasse, in der Nähe des Kongresshauses, aus den Augen.

Der durch den Faustschlag verletzte Mann musste daraufhin mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der Täter wurde am Sonntag weiterhin gesucht. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.