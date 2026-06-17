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Mann wird in Faulensee BE von Lastwagen erfasst und schwer verletzt

Keystone-SDA

In Faulensee BE ist am Mittwochmorgen ein Mann von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Er musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Lastwagen von Interlaken in Richtung Thun unterwegs, als ein Mann auf die Fahrbahn lief. Danach sei es zu einer Kollision gekommen, teile die Berner Kantonspolizei mit. Die Umstände sind noch unklar und werden weiter abgeklärt.

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