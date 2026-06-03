Mann wird in Herisau AR von unbekannten Angreifern schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 43-jähriger Mann ist am Montagabend bei einer Auseinandersetzung in Herisau schwer am Kopf verletzt worden. Er musste zur Behandlung in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Verletzte gab gegenüber der Polizei an, von zwei unbekannten Männern angegriffen worden zu sein. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Abklärungen und Ermittlungen führten schliesslich zu zwei tatverdächtigen Männern.

Gemäss Mitteilung wurde am Dienstagnachmittag ein 27-jähriger Mann festgenommen. Weitere Details zur zweiten tatverdächtigen Person wurden im Communiqué nicht genannt.