Marzili eröffnet nach Abschluss von erster Bauetappe

Keystone-SDA

Nach dem Abschluss der ersten von vier Bauetappen öffnet das Marzilibad Ende Woche teilweise. In den Schwimmbecken kann ab Mitte Juni wieder geschwommen werden.

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(Keystone-SDA) Die erste Etappe beinhaltete die Sanierung der Schwimmbecken: Sie wurden mit Edelstahl versehen. Weiter wurden die Startblöcke und der Sprungturm ersetzt sowie die veraltete Badewassertechnik erneuert. Das geht aus einem Communiqué der Stadt Bern vom Montag hervor.

Ebenfalls ein neues Gesicht erhalten haben der Kinderplanschbereich und der Spielplatz. Zwischen Marzili und Aare steht zudem neu eine Hochwasserschutzmauer. Die Bauarbeiten profitierten gemäss der Stadt von günstigen Wetterbedingungen. Die Schwimmbecken stehen voraussichtlich ab dem 13. Juni wieder zur Verfügung.

Dämme gegen Hochwasser

Demnächst fertig sind auch die Hochwasserschutzarbeiten zwischen Schönausteg und Marzili. Zwischen Eichholz und Marzili verbaute die Stadt 13’000 Tonnen Blocksteine. Beim Gaswerkareal legte sie eine rund 2000 Quadratmeter grosse Flachwasserzone mit fünf Inseln an. Das neu gestaltete Ufergebiet soll Jungfischen und wirbellosen Tieren Lebensraum bieten und ist nicht als Badezone gedacht.

Die direkt angrenzende Landfläche wird bei Hochwasser überflutet. Neue Erddämme, die einem 100-jährlichen Ereignis standhalten sollen, schützen die dahinterliegenden Wohngebiete.

In der anstehenden zweiten Bauetappe im Marzili erstellt die Stadt ein neues Gebäude für Betriebsgeräte. Weiter saniert sie die beiden ehemaligen Badewärterhäuser und setzt die Umkleidekabinen im nördlichen Teil des Areals instand.