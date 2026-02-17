Maschine reisst Arbeiter in Bever GR zwei Finger ab

Ein 32-jähriger Bauarbeiter hat am Montag bei einem Arbeitsunfall in Bever GR einige Glieder an zwei Fingern verloren. Er reinigte einen Verputzmischer, als er gemäss Polizeiangaben mit der rechten Hand in die laufende Maschine geriet. Die Rega flog den Mann ins Spital.

(Keystone-SDA) Der Unfall geschah um 15.30 Uhr in einem Neubau in Bever, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilte. Arbeitskollegen betreuten den 32-jährigen Rumänen, bis er von Rettungskräften versorgt wurde. Die Behörden klären nun die Umstände des Unfalls ab.