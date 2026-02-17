The Swiss voice in the world since 1935
Maschine reisst Arbeiter in Bever GR zwei Finger ab

Keystone-SDA

Ein 32-jähriger Bauarbeiter hat am Montag bei einem Arbeitsunfall in Bever GR einige Glieder an zwei Fingern verloren. Er reinigte einen Verputzmischer, als er gemäss Polizeiangaben mit der rechten Hand in die laufende Maschine geriet. Die Rega flog den Mann ins Spital.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall geschah um 15.30 Uhr in einem Neubau in Bever, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilte. Arbeitskollegen betreuten den 32-jährigen Rumänen, bis er von Rettungskräften versorgt wurde. Die Behörden klären nun die Umstände des Unfalls ab.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

