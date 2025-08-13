Massenentlassung bei Kirchberger Verpackungsfirma Nyco
Die Verpackungsfirma Nyco aus Kirchberg entlässt zahlreiche Mitarbeitende. Sie stellt zudem zwei Bereiche ein und muss bald umziehen.
(Keystone-SDA) Die Nyco Kirchberg AG geht gemäss Medienmitteilung davon aus, nach dem strukturellen Umbau noch «bis zu 40 Prozent der Mitarbeitenden» weiterbeschäftigen zu können. Der Geschäftsführer Max Peter wollte am Mittwoch auf Anfrage von Keystone-SDA nicht weiter darauf eingehen, was das genau heisst.
Gemäss den Tamedia-Zeitungen, die am Dienstag als erstes über die Entlassungen bei Nyco berichteten, beschäftigt das Unternehmen derzeit noch rund 100 Angestellte.
Das Konsultationsverfahren zur Massenentlassung wurde gemäss Mitteilung von Nyco eröffnet.
Das Unternehmen schliesst die Bereiche Tiefdruck und Lackierung am Standort Kirchberg in den nächsten Monaten schrittweise. Der Umbau soll in 12 Monaten abgeschlossen sein. Nyco will sich künftig auf den kürzlich modernisierten Flexodruck, das Rollenschneiden und die Herstellung von Stanzlingen konzentrieren.
Auf Nyco lasten «viele Faktoren», wie es weiter hiess. Das Unternehmen nannte unter anderem Versäumnisse der früheren Eigentümer, einen erheblichen Preisdruck aufgrund von Überkapazitäten und Unsicherheiten im Export aufgrund sich laufend ändernder Zölle.
Ebenfalls kann das Unternehmen nicht wie geplant sein Gebäude kaufen. Die Liegenschaft wurde verkauft, auf dem Areal sollen Wohnungen entstehen. Nyco muss deshalb bis spätestens im Herbst 2030 umziehen.
Als neuer Geschäftsführer wird ab 1. September Stefan Bögli die Umstrukturierungen leiten. Er tritt die Nachfolge von Max Peter an.
Nyco ist unter anderem bekannt für die Herstellung von Kaffeerahmdeckeln.