Max Hubacher: «Romantikkomödien waren im Studium der Feind»

Keystone-SDA

Schauspieler Max Hubacher, der 2025 unter anderem im Film "Love Roulette" mitgewirkt hat, war früher romantischen Liebesfilmen gegenüber anders eingestellt als heute. "Romantikkomödien waren im Studium der Feind", sagte er im Interview mit "Tamedia".

1 Minute

(Keystone-SDA) «Das wäre unter Verrat gelaufen, wenn ich damals schon so eine Rolle angenommen hätte», sagte der heute 32-Jährige in dem am Samstag in der «Berner Zeitung» und dem «Bund» veröffentlichten Gespräch. Heute suche er jedoch gezielt nach möglichst unterschiedlichen Figuren und Geschichten. «Nicht alles muss ultratiefschürfend sein und die Welt in ihren Grundfesten hinterfragen», sagte der Berner weiter.

Hubacher studierte 2018 an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig und wurde bereits mehrfach für seine schauspielerische Leistung ausgezeichnet. Kürzlich erhielt er an den Solothurner Filmtagen den Preis für die beste Nebenrolle für seine Darstellung in der französisch-schweizerischen Serie «The Deal». 2025 war er an insgesamt sechs Produktionen beteiligt, darunter am Kinderfilm «Mein Freund Barry».

Zu Rollen komme er immer öfter durch direkte Anfragen, was ein «riesiges Kompliment» sei, sagte Hubacher im Tamedia-Interview weiter. Dennoch gehe er auch regelmässig zu Castings. «Mir gefällt der sportliche Aspekt daran», so der Schauspieler.