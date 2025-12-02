Mehr als 1500 Menschen demonstrieren in Lausanne gegen Budget 2026

Keystone-SDA

In der Waadt ist die Mobilisierung des öffentlichen Dienstes in die dritte Woche gegangen. Am Dienstag demonstrierten rund 1500 Personen vor dem Grossen Rat, wo die Debatte über das Budget 2026 begann.

(Keystone-SDA) Mehr als 1500 Personen versammelten sich laut einer Zählung von Keystone-SDA vor dem Eingang des Waadtländer Parlaments. Beim Verlassen des Gebäudes wurden mehrere Politiker ausgepfiffen und ausgebuht. Einige Abgeordnete verliessen das Gebäude in Begleitung von Polizisten. Die drei Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes geisselten die Regierung für ihre «Politik der (Nicht-)Kommunikation» und «ihren Willen, nicht zu verhandeln».

Am Dienstag kam es bereits zum fünften Mobilisierungstag der öffentlichen und halböffentlichen Dienste seit diesem Herbst. An mehreren Demonstrationen nahmen tausende Menschen teil. Für Donnerstag ist ein «Totalstreik» angekündigt.

Die Regierung des Kantons Waadt hatte am 24. September ihren Budgetentwurf für das Jahr 2026 vorgelegt. Dieser sieht ein Defizit von 331 Millionen Franken und Sparmassnahmen im Umfang von 305 Millionen Franken vor. Auch das Staatspersonal ist betroffen.