Mehr als 300 Festnahmen bei Razzia gegen IS in der Türkei

Keystone-SDA

Die türkische Polizei hat bei einer landesweiten Fahndung mehr als 300 mutmassliche Mitglieder der Terrormiliz IS festgenommen.

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(Keystone-SDA) Bei der Razzia in 47 Provinzen seien auch Waffen, Bargeld und digitale Materialien beschlagnahmt worden, teilte das Innenministerium auf X mit.

Der IS unterhält Netzwerke und logistische Strukturen in der Türkei und hat in der Vergangenheit immer wieder Anschläge im Land für sich reklamiert. Im Dezember hatte die Polizei eine IS-Zelle in der westtürkischen Provinz Yalova zerschlagen – bei Gefechten wurden drei Polizisten getötet und zahlreiche verletzt.

Die Behörden machen den IS auch für einen Angriff auf das israelische Konsulat in Istanbul im April verantwortlich, das zu dem Zeitpunkt nicht in Betrieb war. Ein Angreifer wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet, zwei weitere verletzt. Der IS bekannte sich bislang nicht zu der Tat.