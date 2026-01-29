Mehr Demonstrationen in Basel im Jahr 2025

Die Zahl der Demonstrationen, Standkundgebungen und Mahnwachen hat in Basel-Stadt im letzten Jahr zugenommen. Insgesamt kam es zu 394 Kundgebungen. Im Vorjahr waren es noch 326. Die Zahl der grossen Demos hat abgenommen, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Anzahl unbewilligter Demos ist hingegen gestiegen. Die Anzahl Kundgebungen ohne eingegangenes Gesuch ist von 66 auf 86 gestiegen. Bei den insgesamt 394 Kundgebungen handelte es sich in 68 Fällen um Demonstrationen, also bewegte Züge. Das sind 45 Prozent mehr als im Vorjahr, als noch 47 Demos durch Basel zogen.

Die Anzahl Mahnwachen stieg um 13 Prozent von 126 auf 142, wie aus der Demostatistik der Polizei hervorgeht. Zudem kam es letztes Jahr zu 184 Standkundgebungen, während es im Vorjahr noch 153 waren (+20 Prozent).

Bei der Mehrheit aller Kundgebungen handelte es sich um kleine Versammlungen. In 254 Fällen machten geschätzt weniger als 50 Personen mit. An 140 Kundgebungen machten zwischen 50 und 250 Menschen mit. Nur in 15 Fällen handelte es sich um grössere Demos mit mehr 250 Personen. Im Jahr zuvor waren es noch 19 grosse Kundgebungen.

Insgesamt wurden 15 Gesuche zurückgezogen. Zudem hat die Polizei 18 Gesuche abgelehnt. Hauptgrund war vor allem die Nichteinhaltung der Eingabefristen, wie es im Communiqué heisst.

Viele statische Mini-Kundgebungen

Bei den Themen spiegelt sich die weltpolitische Lage. Bei den grösseren bewegten Demos bezogen sich die meisten auf den Nahost-Konflikt, unter anderem im Zusammenhang mit dem Eurovision Song Contest (ESC). Bei einer weiteren grossen Demonstration ging es um Proteste auf dem Bau. Zudem gab Kundgebungen gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine und die Repression in Serbien, was vor allem Mahnwachen waren.

Weitere häufige Themen an Kundgebungen waren Antisemitismus, Gewalt gegen Frauen, Syrien, Flüchtlingspolitik und Tierrechte. Erneut fällt auf, dass ganze «Serien» von kleinen Standkundgebungen einen beträchtlichen Teil der Demozahlen ausmachen. So gab es rund 40 Mini-Kundgebungen zum Thema Abtreibung, wie weiter in der Statistik ersichtlich ist.