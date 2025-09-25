The Swiss voice in the world since 1935
Mehr private Spitex-Anbieter im Kanton Luzern

Keystone-SDA

Im Kanton Luzern haben 2024 rund 14'500 Personen Spitex-Leistungen genutzt. Dabei stieg vor allem der Anteil privater Organisationen deutlich, wie Statistik Luzern (Lustat) am Donnerstag bekanntgab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Anteil privater Leistungserbringer erhöhte sich von 29,9 Prozent im Jahr 2023 auf 35 Prozent (2024).

Insgesamt erbrachten 117 Organisationen und selbständige Pflegefachpersonen rund 1,25 Millionen Stunden Spitex-Leistungen. Das ist gegenüber 2023 ein Anstieg von 5 Prozent, wie Lustat mitteilte.

Knapp jede fünfte Person ab 80 Jahren erhielt ambulante Pflege, wobei Frauen in diesem Alterssegment häufiger Leistungen beanspruchten als Männer.

Private Spitex-Organisationen, die in der Regel oft besonders intensive Pflegefälle betreuen, leisteten 2024 rund 162 Stunden pro Klientin oder Klient. Ihr Aufwand war deutlich höher als bei Organisationen mit Versorgungspflicht (65 Stunden).

Insgesamt arbeiteten laut Lustat 3000 Personen im Kanton Luzern in Spitex-Organisationen oder waren als selbständige Pflegefachpersonen tätig. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von 4,6 Prozent.

