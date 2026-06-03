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Mehrere Gemeinden an Grenze Bern-Solothurn stundenlang ohne Strom

Keystone-SDA

In der Nacht auf Mittwoch hat ein Blitzeinschlag im Grenzgebiet zwischen den Kantonen Bern und Solothurn für einen Stromausfall gesorgt. Betroffen waren elf Ortschaften.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Stromausfall dauerte bis zu zehn Stunden. Ursache war ein Blitzeinschlag in eine Mittelspannungsanlage der BKW und der Defekt von Überspannungsableitern an zwei Standorten, wie die Genossenschaft Elektra aus Jegenstorf in einer Mitteilung schrieb.

Ohne Strom waren die solothurnischen Ortschaften Balm bei Messen, Brunnenthal, Messen, Oberramsern sowie Etzelkofen, Fraubrunnen, Iffwil, Mülchi, Ruppoldsried, Scheunen und Seewil auf Berner Kantonsgebiet.

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