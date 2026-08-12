Mehrere Personen nach Crash zweier Autos in Erlen TG verletzt

Keystone-SDA

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Bei einem Zusammenstoss zweier Autos in Erlen TG sind am Dienstagnachmittag drei Personen verletzt worden. Ein Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug eines 69-Jährigen. Ein Verunfallter musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

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(Keystone-SDA) Ein 34-jähriger Autofahrer war gegen 15.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Eppishausen unterwegs, wie die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt.

Laut Polizei geriet das Fahrzeug kurz nach einer Verzweigung in einer leichten Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen auf die andere Strassenseite und kollidierte frontal mit dem Auto eines 69-Jährigen, der in die Gegenrichtung fuhr. Dieser wurde beim Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Die beiden Autofahrer seien leicht bis mittelschwer verletzt, die 84-jährige Beifahrerin des entgegenfahrenden Autos leicht verletzt worden, heisst es weiter. Der Rettungsdienst habe die drei Personen ins Spital gebracht.

Der Sachschaden beträgt gemäss Mitteilung mehrere zehntausend Franken. Zur Spurensicherung und Klärung der Unfallursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Die Hauptstrasse war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.