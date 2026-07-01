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Mehrere Tote bei Brand in Mehrfamilienhaus in Antwerpen

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem zehnstöckigen Mehrfamilienhaus im belgischen Antwerpen sind der Polizei zufolge mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Darüber hinaus gebe es mehrere Schwer- und Leichtverletzte, sagte eine Sprecherin der Polizei. Genaue Zahlen seien bislang nicht bekannt, da die Lösch- und Sucharbeiten andauerten.

Das Feuer sei gegen 10 Uhr in dem Mehrfamilienhaus in der Hafenstadt ausgebrochen. Die Ursache sei bisher unbekannt, so die Sprecherin.

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