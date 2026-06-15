Mehrere Velofahrer werden auf St. Galler Strassen schwer verletzt

Keystone-SDA

Quer durch den Kanton St. Gallen haben sich am Sonntag mehrere Velofahrer bei Unfällen teils schwer verletzt. Der Hergang der Kollisionen ist nicht immer klar und wird noch abgeklärt.

1 Minute

(Keystone-SDA) In Salez kam es am Sonntagmorgen zu einem Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem Velo. Der 20-jährige Velofahrer sei gestürzt und eher schwer verletzt liegengeblieben, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Montag mit.

In Altstätten kam es zu einer Kollision zwischen einem Velo und einem Motorrad. Der 46-jährige Velofahrer stürzte zu Boden und blieb eher schwer verletzt liegen. Er wurde ins Spital geflogen. Die Staatsanwaltschaft habe bei ihm eine Blut- und Urinprobe angeordnet, heisst es in der Mitteilung.

Die am Unfall beteiligte 51-jährige Töfffahrerin war beim Zusammenstoss ebenfalls gestürzt und danach mit ihrem Motorrad rund 40 Meter über die Fahrbahn gerutscht und am Strassenrand zum Stillstand gekommen. Sie wurde eher leicht verletzt und ins Spital gebracht.

In Oberuzwil ist am Sonntagabend auf der Wilerstrasse ein Velofahrer verunfallt und eher schwer verletzt worden. Er wurde von einer Drittperson hinter einer Leitplanke gefunden. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Vermutet wird, dass der 45-jährige Mann mit seinem E-Bike gegen eine Leitplanke geprallt und danach gestürzt war.