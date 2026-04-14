Mehrere Verletzte nach Unfall auf A3 bei Urdorf

Keystone-SDA

Bei einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn A3 bei Urdorf sind am Dienstagmorgen mehrere Personen verletzt worden. Die Autobahn in Richtung Norden ist gesperrt.

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(Keystone-SDA) Unter anderem sei auch ein Lastwagen in den Unfall involviert, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Im Einsatz stand neben Rettungsfahrzeugen auch ein Rettungshelikopter. Weitere Details konnte der Sprecher derzeit noch nicht nennen.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr auf der Autobahn A3 zwischen Urdorf-Süd und Urdorf-Nord. Die Autobahn in Richtung Norden ist laut Kantonspolizei gesperrt. Sie empfiehlt, das Gebiet grossräumig zu umfahren.