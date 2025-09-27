The Swiss voice in the world since 1935
Melanie Winiger würde ein drittes Mal heiraten

Keystone-SDA

Schauspielerin und Moderatorin Melanie Winiger schliesst eine erneute Hochzeit nicht aus. "Ich bin überhaupt nicht traumatisiert von meinen früheren Ehen", sagt die 46-Jährige in einem Interview mit CH Media.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) «Das waren zwei sehr unterschiedliche Männer, und wir sind im Guten auseinander», sagt Winiger über ihre beiden Ex-Ehemänner in der «Schweiz am Wochenende» vom Samstag.

Jeweils gut vier Jahre hielten ihre Ehen. Von 2008 bis 2012 war Winiger mit dem Musiker Stress verheiratet. Rund vier Jahre später kam sie mit dem DJ Reto Ardour zusammen. 2017 gaben sie sich das Ja-Wort. Ihre Liebe zerbrach vier Jahre später.

Elizabeth Taylor habe acht Mal geheiratet und dies mit Humor genommen, sagt Winiger im Interview. Von einen potenziellen Verlobungsring hat sie bereits konkrete Vorstellungen. Anstelle eines Diamanten fände sie Onyx-Steine, Rubine oder Aquamarin viel schöner. «Der Ring müsste mich, meine Persönlichkeit reflektieren. Zeigen, dass sich mein Partner Gedanken gemacht hat.» Es müsse aber auch nicht zwingend ein Ring sein. Eine Kette fände sie auch schön.

Winiger ist seit über drei Jahren mit ihrem Partner Timo Todzi zusammen. «Mit ihm reichte ich auf derselben Frequenz durchs Leben», schwärmt sie über ihren 15 Jahre jüngeren Freund. Die beiden halten sich gegenseitig schonungslos und auf eine positive Art den Spiegel vor, wie sie erzählt. Das habe sie sich immer gewünscht.

