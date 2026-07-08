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Meldung zu verunfalltem Basejumper im Basisdienst

Die Meldung "US-amerikanischer Basejumper stirbt bei Unfall im Berner Oberland" haben Sie im Basisdienst erhalten (bsd169).

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

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