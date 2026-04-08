Menznau LU kauft zwei Parzellen im Dorfzentrum

Keystone-SDA

Die Gemeinde Menznau LU hat beim Bahnhof zwei insgesamt 1600 Quadratmeter grosse Parzellen für 1,7 Millionen Franken gekauft. Der Gemeinderat hat die Absicht, das Gebiet zusammen mit anderen Grundeigentümern zu entwickeln.

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(Keystone-SDA) Wie die Gemeinde am Mittwoch mitteilte, hat der Gemeinderat dem Kauf der bebauten Grundstücke am 1. April zugestimmt. Ein Beschluss der Gemeindeversammlung ist demnach nicht nötig. In der Mitteilung wird betont, dass der Kauf die Gemeinderechnung nicht belaste, weil Mietzinseinnahmen fliessen würden.

Auf den beiden Grundstücken befinden sich gemäss der Mitteilung das alte Landi-Gebäude und das ehemalige Postgebäude. Sie werden auf drei Seiten von Parzellen umschlossen, die einer Bau- und Immobiliengenossenschaft gehören.

Begründet wird der Kauf von der Gemeinde damit, dass sich die Genossenschaft und die bisherigen Eigentümer des Landi- und Postgrundstücks nicht auf eine gemeinsame Einwicklung des Areals einigen konnten. Der Gemeinderat sei optimistisch, dass er mit der Genossenschaft ein gemeinsames Vorgehen finden könne, teilte die Gemeinde mit. Es mache Sinn, mitten im Dorf und in der Nähe des Bahnhofs viel Wohnraum und Platz für das Gewerbe zu schaffen.

Mit dem Kauf habe sich die Gemeinde ihren Einfluss auf das Geschehen sichern können, hiess es weiter. Das weitere Vorgehen, und ob Investoren hinzugezogen werden sollen, sei derzeit aber noch offen.