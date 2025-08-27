Michelle Hunziker geniesst Ferien in Italien mit ihrer neuen Liebe

Keystone-SDA

Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Michelle Hunziker geniesst ihre Sommerferien an der Amalfiküste in Italien. Fotos zeigen Hunziker gemeinsam mit ihrem neuen Partner, dem italienischen Unternehmer Nino Tronchetti Provera.

(Keystone-SDA) Auf den Fotos, über welche die deutsche Zeitung «Bild» zuerst berichtete, ist die 48-Jährige badend und duschend auf einer Yacht vor der italienischen Küste rund um die kleine Inselgruppe «Il Gallo Lungo» zu sehen. Weiter zeigen Fotos, wie das verliebte Paar entspannt nebeneinander auf dem Bootsdeck liegt.

Die Beziehung zwischen Hunziker und dem 57-jährigen Unternehmer wurde im Juni bekannt. Nino Tronchetti Provera stammt aus einer bekannten Mailänder Familie. Sein Cousin ist Marco Tronchetti Provera, CEO des Reifenherstellers Pirelli. Zusammen mit seiner Ex-Frau hat Nino drei erwachsene Töchter.

Auch Hunziker ist Mutter von drei Mädchen. Aurora stammt aus der Ehe mit Eros Ramazzotti und wurde 1996 geboren. Mit Ex-Mann Tomaso Trussardi hat die Schweiz-Italienerin die zwölfjährige Sole und die zwei Jahre jüngere Celeste. Zuletzt hatte Hunziker unter anderem den Eurovision Song Contest 2025 in Basel mitmoderiert.