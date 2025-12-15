Michelle Hunziker nimmt Samstagabendshow-Comeback auf RTL mit Humor

Keystone-SDA

Die Moderatorin Michelle Hunziker hat an der Seite von Giovanni und Jana Ina Zarrella sowie dem Zaubererduo Ehrlich Brothers zum ersten Mal in dieser Neubesetzung eine große Samstagabend-Show auf RTL moderiert.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die ursprünglichen Moderatoren der Sendung «Denn sie wissen nicht, was passiert» waren Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger. Das Trio war Anfang Dezember verabschiedet worden. Wie der «Blick» berichtete, mussten Hunziker und Co. also in grosse Fussstapfen treten. Mit viel Elan stürzen sie sich in das kalkulierte Chaos. Es wurde unter Wasser gesungen, Bierkästen geschleppt, und Hunziker wird mit blauer Farbe beworfen. Die Bernerin schaffte es jedoch, die Sendung mit ihrer charmanten Art zusammenzuhalten.

Eierlauf und Songtexte auf Schweizerdeutsch

Wie der «Blick» weiter schreibt, stellte sie immer wieder ihre Souveränität als Moderatorin unter Beweis: Nach einer Spielsituation etwa musste sie direkt in die Moderation des nächsten Spiels wechseln, barfuss und mit blauer Farbe im Gesicht. Dann sollte sie bekannte Songtexte auf Schweizerdeutsch vorlesen, darunter Apaches grossen Hit «Komet». Kein Problem für die Schweizerin, die unter anderem in der Berner Gemeinde Ostermundigen aufwuchs. Dann kam es in der Sendung noch zu einer Panne: Als Hunziker bei einem Eierlauf schnell zum Buzzer rennen will, rutscht sie aus, gerät ins Schlingern – und landet auf dem Studioboden. Doch die erfahrene Moderatorin nahm es mit Humor und lachte die unangenehme Situation einfach weg.