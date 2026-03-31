Mietende begrüssen ein Airbnb-Verbot in der Stadt Luzern

Eine Umfrage des Mieterverbands zeigt: Mietende begrüssen ein Airbnb-Verbot in der Stadt Luzern. Von über 2000 Befragten aus der Innerschweiz sprachen sich mehr als zwei Drittel dafür aus.

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(Keystone-SDA) Sie unterstützten ein Verbot von Businessapartments und Airbnb-Wohnungen, auch in ehemaligen Büroräumlichkeiten, wie aus einer Mitteilung des Luzerner Mieterinnen- und Mieterverbands (MV) vom Dienstag hervorgeht. Dies würde eine deutliche Verschärfung der bisher geltenden Einschränkung von Airbnb bedeuten.

Seit 2025 dürfen in der Stadt Luzern Wohnungen während maximal 90 Nächten pro Jahr an Feriengäste kurzvermietet werden. Wer Kurzzeitvermietungen anbietet, muss die Räume bei der Stadt registrieren. Die Stadt prüft die Gesuche und kann auch eine «unbeschränkte Bewilligung» für die Vermietung erteilen. Wie die Stadt Luzern am Montag mitgeteilt hatte, erhielten von 664 bisher beurteilten Räumlichkeiten deren 395 diese unbeschränkte Bewilligung.

Weitere Einschränkungen des Airbnb-Angebots dürften jedoch folgen. Im vergangenen November unterstützte der Grosse Stadtrat einen Vorstoss, der Neubauten und Aufstockungen zur Kurzzeitvermietung in Wohnzonen sowie in gemischten Wohn- und Arbeitszonen unterbinden soll.

1900 Mietende aus dem Kanton Luzern befragt

Das Forschungsinstitut Sotomo befragte im Frühjahr im Auftrag des nationalen Mieterinnen- und Mieterverbands insgesamt über 34’000 Personen. Am Dienstag stellte der Verband die Resultate den Medien vor. Die Befragten im Sektionsgebiet des MV Luzern, den Kantonen Luzern, Nidwalden, Obwalden und Uri, beantworteten vier Zusatzfragen, unter anderem zur Handhabung von Airbnb. Auch weitere Massnahmen wie strenge Vorschriften zum Erhalt von bezahlbarem Wohnraum erfuhren breite Zustimmung.

Von den 2063 befragten Mietenden aus der Innerschweiz wohnen 1900 im Kanton Luzern. In den weiteren Kantonen wurden 100 oder weniger Personen befragt, was die Aussagekraft für diese Gebiete einschränkt. Rund 70 Prozent der Befragten sind Mitglieder des MV Luzern.