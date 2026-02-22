Mieter bei Brand in Oltner Wohnung verletzt

Keystone-SDA

Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Olten am Samstagabend verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Spital.

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Solothurn wurde gegen 19.20 Uhr alarmiert. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Wohnung wurde durch den Brand zerstört. Sie sei vorläufig nicht bewohnbar, heisst es weiter. Die Brandursache ist noch unklar, Ermittlungen laufen.