Mieter und Hunde nach Wohnungsbrand in Grenchen SO im Spital

Keystone-SDA

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Grenchen SO ist in der Nacht auf Dienstag ein Brand ausgebrochen: Der Mieter der betroffenen Wohnung wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Spital gebracht. Dessen Hunde kamen zur Kontrolle in eine Tierklinik.

(Keystone-SDA) Anwohner meldeten den Brand an der Bielstrasse kurz nach Mitternacht. Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr Grenchen evakuierten die Bewohnerinnen und Bewohner des Nachbarhauses vorsorglich, wie die Polizei Kanton Solothurn am Dienstag mitteilte.

Die Feuerwehr löschte den Brand in der Wohnung. Durch die Flammen wurden zwei weitere Wohnungen beschädigt; sie sind vorläufig nicht bewohnbar. Die anderen Bewohnerinnen und Bewohner konnten in der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Spezialisten der Solothurner Kantonspolizei haben ihre Arbeit aufgenommen.