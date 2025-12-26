Migros blickt auf «erfreuliches» Weihnachtsgeschäft zurück

Keystone-SDA

Die Migros blickt laut eigenen Angaben auf ein "besonders erfolgreiches" Weihnachtsgeschäft 2025 zurück. Besonders gut sei die Nachfrage nach Eigenmarkenprodukten gewesen, teilte die Migros am Freitag mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Konkrete Zahlen, etwa zur Entwicklung des Umsatzes im Weihnachtsgeschäft, gibt die Migros in der Mitteilung nicht preis. Vielmehr zählt der Detailhandelsriese jene Produkte auf, die über Weihnachten in den Filialen besonders gut nachgefragt worden sind.

Bei den Lebensmitteln fanden Lebkuchen, Weihnachtsbiscuits, Panettone oder Guetzliteig-Fertigmischungen gemäss der Migros grossen Absatz. Zudem seien Produkte mit Trüffelgeschmack, Fondue-Chinoise-Fleisch, Fleisch-Edelstücke, Schinkli, Rauchlauchs oder Fonduesaucen und Essiggemüse sehr gut verkauft worden.

Auch Weihnachtsschokolade war sehr gefragt. Darüber hinaus hätten sich Produkte wie die Finn-Sirupe Beerenzauber oder Apfelzauber, nichtalkoholische Schaumweine sowie Weihnachtsgewürze wie Zimtstangen, Anis oder Kardamom sehr gut verkauft.

Über das gesamte Plüschtier-Sortiment habe ein Umsatzplus von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr resultiert. Zudem hätten sich etwa auch Kinderschminkprodukte einer wachsenden Beliebtheit erfreut.