Miliz im Irak: Entführte Journalistin soll freigelassen werden

Keystone-SDA

Eine dem Iran nahestehende Miliz im Irak hat die Freilassung der entführten US-Journalistin Shelly Kittleson angekündigt. Kittleson werde unter der Bedingung freigelassen, dass sie unmittelbar danach das Land verlasse, teilte die Gruppe Kataib Hisbollah mit.

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(Keystone-SDA) Weitere Details zu den Umständen der Festsetzung oder zum Zeitpunkt der Freilassung wurden zunächst nicht genannt. In der Stellungnahme hiess es weiter: «Wir befinden uns im Kriegszustand.» Und in einem solchen Zustand fielen «viele Überlegungen» weg.

Die Journalistin war Ende März entführt worden. Die proiranische Kataib Hisbollah hatte die Entführung zuvor nicht für sich reklamiert. Die Behörden haben die Gruppe jedoch damit in Verbindung gebracht. Kataib Hisbollah zählt zu den stärksten und einflussreichsten Milizen des Iraks. Sie hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Ausländer und auch Iraker entführt.