Miniaturwelt Smilestones steht vor Wiedereröffnung in Neuhausen SH

Keystone-SDA

Die grösste Indoor-Miniaturwelt der Schweiz hat ihren Umzug in Neuhausen SH abgeschlossen. Am Samstag, 28. März, wird die Miniaturwelt mit ihren zahlreichen Modelleisenbahnen im "Rhyfall Village" neu eröffnet.

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(Keystone-SDA) Die touristische Attraktion hat ihren Standort innerhalb von Neuhausen am Rheinfall um nur wenige hundert Meter Luftlinie verschoben. Der Umzug der 250 Quadratmeter grossen Ausstellungsfläche mit bis zu sieben Meter hohen Gipsbergen und rund 1300 Meter H0-Modelleisenbahnstrecken erfolgte bereits im Dezember 2025 per Sonderschwertransport. Grund für den kurzfristigen Wechsel war die notwendige Sanierung des bisherigen Gebäudes am Industrieplatz im Neuhauser Dorfzentrum.

Mit über 64’000 Besucherinnen und Besuchern im Jahr 2025 verzeichnete die Anlage zuletzt einen neuen Rekord. In der Region Schaffhausen gilt die Miniaturwelt nach dem Rheinfall als zweitstärkster Besuchermagnet. Am neuen Standort wird die Ausstellung in moderneren Räumlichkeiten präsentiert und soll künftig weiter ausgebaut werden. Die offizielle Eröffnungsfeier findet am 28. März ab 11 Uhr statt.