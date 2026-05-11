Mitarbeitende sind mit Kanton Aargau als Arbeitgeber zufrieden

Keystone-SDA

Die Mitarbeitenden der Aargauer Kantonsverwaltung und Gerichte sind grösstenteils sehr zufrieden mit ihrem Arbeitgeber. Dies zeigen die Ergebnisse einer Befragung der Mitarbeitenden. Kritik gibt es an den Arbeitsplatzbedingungen, der Arbeitsbelastung und der Entlöhnung.

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(Keystone-SDA) Im März liess der Kanton zum fünften Mal die Arbeitssituation seiner Angestellten in der Verwaltung und an den Gerichten evaluieren, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte. 82 Prozent der eingeladen 5763 Mitarbeitenden hätten an der Befragung teilgenommen.

Die allgemeine Arbeitszufriedenheit stieg im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2022 um zwei Punkte an und liegt nun bei 74 von 100 möglichen Punkten, wie es hiess. 70 Prozent der Mitarbeitenden bezeichneten sich demnach als sehr oder grösstenteils zufrieden mit ihrer derzeitigen Situation.

Das Zugehörigkeitsgefühl, die Treue und die Identifikation mit dem Kanton sind laut Befragung mit 82 Punkten ausgeprägt. Lob gab es auch für das Arbeitsklima, den wertschätzenden Umgang und die direkte Führung. Die Angestellten schätzen laut Kanton ferner die flexiblen Arbeitsmodelle sowie die gute Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben.

Zeitdruck und Lohn als Schwachstellen

Trotz des positiven Gesamtbildes legt die Befragung den Finger auf wunde Punkte. Handlungsbedarf sehen die Angestellten vor allem bei ihrem direkten Arbeitsumfeld. So sanken die Bewertungen für Arbeitsplatzbedingungen wie Beleuchtung, Belüftung und Lärmbelastung auf 67 Punkte.

Ein weiteres Problem bleibt die Arbeitsbelastung: Viele Mitarbeitende gaben an, dass ihnen oft die nötige Zeit fehle, um ihre Aufgaben in der verlangten Qualität zu erledigen. Zudem wird bemängelt, dass die Arbeitslast nicht überall gleichmässig verteilt sei.

Das Schlusslicht der Befragung bildet die Entlöhnung mit lediglich 68 Punkten, auch wenn dieser Wert im Vergleich zu 2022 eine leichte Verbesserung darstellt.

Der für das Personal zuständige Finanzdirektor Markus Dieth will die Ergebnisse nach eigenen Angaben «ernst nehmen». Es gelte, gezielte Massnahmen zu ergreifen. Der Regierungsrat plane, die Umfrageergebnisse detailliert zu analysieren, um Verbesserungen umzusetzen.