Mitte-Nationalrat Simon Stadler zum ersten Mal Vater geworden

Keystone-SDA

Das diesjährige Weihnachtsfest dürfte dem Urner Mitte-Nationalrat Simon Stadler ganz besonders in Erinnerung bleiben. Denn es ist das erste mit seinem Sohn Paul.

(Keystone-SDA) Der Mitte-Politiker ist am 21. Dezember zum ersten Mal Vater geworden, wie der «Blick» am Weihnachtstag online berichtete.

«Pünktlich zu Heiligabend durften meine Frau Céline und ich das wohl schönste Geschenk nach Hause nehmen: Kurz nach der Wintersession ist unser Sohn Paul Aurin Stadler zur Welt gekommen», sagte der Mitte-Politiker der Zeitung.

Allen dreien gehe es gut, so der 37-Jährige weiter. «Wir sind überglücklich, die ersten Weihnachten zusammen verbringen zu dürfen».