Mittelmeer-Temperatur in 25 Jahren um mehr als ein Grad gestiegen

Keystone-SDA

Die durchschnittliche Oberflächentemperatur des Mittelmeers ist in 25 Jahren um mehr als ein Grad Celsius angestiegen. 2023 erreichten die Temperaturen den höchsten Wert seit Beginn der Messungen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die italienischen Forschungsinstituten ENEA und INGV führten auf der Strecke zwischen Genua und Palermo Messungen im Ligurischen und Tyrrhenischen Meer durch.

Neben dem Anstieg der durchschnittlichen Oberflächentemperatur zeigt die «thermische Momentaufnahme» des Mittelmeers, die mit mehr als 3000 Sonden erstellt wurde, auch einen Anstieg in den tieferen Meeresschichten. Darüber hinaus bezeugt die Analyse der Messungen, dass die Erwärmung zwischen 2013 und 2016 über 0,4 Grad lag, gefolgt von einem leichten Rückgang und einer stationären Phase in den folgenden Jahren und einem allmählichen Wiederanstieg von 2021 bis September 2023, als sie ihr Maximum erreichte.

«Die Reihe von Temperaturdaten entlang derselben Meeresstrecke ist für Klimastudien von entscheidender Bedeutung, da sie es ermöglicht, die zeitliche Entwicklung zu bewerten. So kann man ersehen, ob es im Laufe der Zeit zu einer Erwärmung oder Abkühlung in dem überwachten Gebiet gekommen ist», erklärten die ENEA-Forschenden in einer Pressemitteilung.

Die Modelle würde auf einen möglichen weiteren Anstieg der Wassertemperaturen hindeuten, hiess es weiter. Es werde weiter gemessen, um festzustellen, ob die Prognosen eintreffen.