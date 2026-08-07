Mobimo steigert Halbjahresgewinn dank Neubewertungen

Keystone-SDA

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Die Immobiliengesellschaft Mobimo mit Holdingsitz in Luzern hat im ersten Halbjahr 2026 mehr verdient. Dabei stiegen die Mieterträge, während das Ergebnis aus dem Entwicklungs- und Promotionsgeschäft tiefer ausfiel. Die Neubewertungen legten jedoch signifikant zu.

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(Keystone-SDA) Der Mieterfolg stieg laut einer Mitteilung vom Freitag in den ersten sechs Monaten um 2,2 Prozent auf 74,2 Millionen Franken. Der Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf (Promotion) lag hingegen um 21 Prozent tiefer bei 19,5 Millionen Franken. Der Erfolg aus Neubewertung erreichte 97,2 Millionen Franken nach 71,6 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Das Betriebsergebnis (Ebit) inklusive Neubewertungen belief sich folglich auf 166,4 Millionen Franken, 15,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Ohne Neubewertungen lag der Ebit hingegen 5,2 Prozent tiefer bei 69,2 Millionen Franken.

Unter dem Strich erzielte Mobimo inklusive Neubewertungen einen Gewinn von 126,8 Millionen Franken nach 109,7 Millionen Franken im Vorjahr. Ohne Neubewertungen resultierte indes ein leicht tieferer Gewinn von 47,9 Millionen nach 51,5 Millionen Franken.

Die Leerstandsquote lag per Ende Juni bei 4,3 Prozent. Der Wert des Immobilienportfolios belief sich auf 4,3 Milliarden Franken, 2,4 Prozent mehr als Ende 2025.

Im Entwicklungsgeschäft bleibt die Nachfrage nach Wohneigentum laut Mobimo hoch. Die Pipeline für Stockwerkeigentum umfasse Projekte mit einem Volumen von mehr als 700 Millionen Franken, hiess es.

Mittelfristig will Mobimo das Immobilienportfolio bis 2030 auf mehr als 4,5 Milliarden Franken ausbauen. Die Mieterträge sollen gegenüber 2025 um mehr als 10 Prozent wachsen.