Model Manuela Frey hat nie Koks genommen

Keystone-SDA

Model Manuela Frey hat in ihrer Karriere schon viel erlebt. So wurde ihr im zarten Alter von 16 Jahren in New York Koks serviert. Doch die heute 29-Jährige blieb standhaft.

(Keystone-SDA) «Mein allererstes Dinner in New York, das vergesse ich nie mehr», erzählte Frey im Podcast von Sylwina Spiess. Mit 16 oder 17 anderen jungen Frauen sei sie damals in einem Restaurant gewesen, einige davon aus ihrem Model-Apartment. Plötzlich seien Service-Mitarbeiterinnen in Dessous hereingekommen und hätten Koks serviert: «Jeder hat so ein kleines Tellerli bekommen.»

Eine Freundin, die dabei war, habe ihre Drogen dann konsumiert und den Teller mit dem von Frey getauscht. Mit ihren 18, 19 und 20 Jahren waren die jedoch alle ein wenig älter als Frey. «Ich war mit Abstand die Jüngste.»

Die Ex-Freundin von YB-Spieler Guillaume Hoarau sagt, sie habe nie Drogen genommen. Dies auch nicht, um ihr Gewicht zu halten, so wie es andere Models getan hätten. Stattdessen habe sie auf ihre Ernährung geachtet und Sport gemacht, so die Gewinnerin des Schweizer «Elite Model Look» von 2012.