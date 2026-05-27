Motorradfahrer bei Frontalkollision mit Auto in Arth SZ verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Motorrad in Arth ist am Dienstag kurz vor Mitternacht ein 22-jähriger Motorradlenker erheblich verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte ihn sowie seine 25-jährige Beifahrerin in ein Spital. Sie erlitt gemäss der Polizei leichte Verletzungen.

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(Keystone-SDA) In einer Kurve kurz vor Walchwil kam es aus noch ungeklärten Gründen zur frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wie die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Die 24-jährige Fahrerin des Autos sowie ihre beiden Mitfahrer blieben unverletzt.

Die Artherstrasse musste für die Unfallaufnahme, die Bergungsarbeiten sowie die Betreuung der beteiligten Personen während knapp zwei Stunden gesperrt werden, hiess es im Communiqué weiter.