The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Motorradfahrer bei Kollision mit Lieferwagen in Aesch LU verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Abbiegemanöver ist es am Dienstag in Aesch LU zu einer Kollision zwischen einem Kleinmotorrad mit Anhänger und einem Lieferwagen gekommen. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer und musste verletzt ins Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss Polizeiangaben bog ein Lenker mit einem Kleinmotorrad und angekoppeltem Anhänger von der Schürmattstrasse auf die Hauptstrasse ein. Anschliessend wollte er nach links auf einen Vorplatz abbiegen.

Gleichzeitig setzte ein Lieferwagen, der laut Communiqué in Richtung Meisterschwanden unterwegs war, zum Überholen an. Dabei kam es zum Zusammenstoss.

Den Sachschaden bezifferte die Luzerner Polizei auf rund 20’000 Franken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft