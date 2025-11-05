Motorradfahrer bei Kollision mit Lieferwagen in Aesch LU verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Abbiegemanöver ist es am Dienstag in Aesch LU zu einer Kollision zwischen einem Kleinmotorrad mit Anhänger und einem Lieferwagen gekommen. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer und musste verletzt ins Spital gebracht werden.

(Keystone-SDA) Gemäss Polizeiangaben bog ein Lenker mit einem Kleinmotorrad und angekoppeltem Anhänger von der Schürmattstrasse auf die Hauptstrasse ein. Anschliessend wollte er nach links auf einen Vorplatz abbiegen.

Gleichzeitig setzte ein Lieferwagen, der laut Communiqué in Richtung Meisterschwanden unterwegs war, zum Überholen an. Dabei kam es zum Zusammenstoss.

Den Sachschaden bezifferte die Luzerner Polizei auf rund 20’000 Franken.