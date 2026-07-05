Motorradfahrer bei Kollisionen in Scuol GR verletzt

Keystone-SDA

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Ein 52-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in der Bündner Gemeinde Scuol mit drei Fahrzeugen kollidiert und mittelschwer verletzt worden. Er wurde mit einem Helikopter der Rega in ein Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Mann fuhr laut der Mitteilung gegen 14.15 Uhr von Scuol in Richtung Ardez. In einer unübersichtlichen Kurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Danach touchierte der Italiener ein Auto, das hinter dem Lieferwagen fuhr, und prallte schliesslich frontal in ein drittes Auto.

Die Strasse musste für rund eine Stunde gesperrt werden, wie es weiter hiess. Die Kantonspolizei hat Abklärungen zum Unfallhergang aufgenommen.