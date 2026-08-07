Motorradfahrer in Hinwil bei Selbstunfall schwer verletzt

Keystone-SDA

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Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am frühen Freitagmorgen in Hinwil ZH bei einem Selbstunfall schwer verletzt worden. Er musste nach der medizinischen Erstversorgung in ein Spital gebracht werden.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 4.30 Uhr auf der A15. Der Mann fuhr von Dürnten in Richtung Betzholzkreisel, als er in einer Rechtskurve über den linken Fahrbahnrand geriet, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte.

Der Töfffahrer kollidierte mit einer Signaltafel und stürzte in die Wiese. Anschliessend schlitterte er über die Fahrbahn, wo er zum Stillstand kam. Der genaue Unfallhergang wird untersucht. Beim Motorradfahrer wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet.