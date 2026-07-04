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Motorradfahrer in Risch Rotkreuz ZG lebensbedrohlich verletzt

Keystone-SDA

Ein 48-jähriger Motorradfahrer und seine 46-jährige Mitfahrerin sind am Samstagmittag bei einer Auffahrkollision auf der Autobahn A4 bei Risch Rotkreuz ZG verletzt worden. Der Mann erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, seine Begleiterin wurde erheblich verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr kurz nach der Ausfahrt Rotkreuz in Fahrtrichtung Zug, wie die Zuger Polizei am Samstag mitteilte. Eine 26-jährige Lieferwagenlenkerin habe aus noch ungeklärten Gründen stark abgebremst.

Der nachfolgende 48-jährige Motorradfahrer prallte daraufhin in das Heck des Lieferwagens. Durch die Kollision stürzten der Fahrer und seine Mitfahrerin zu Boden.

Ein Rettungshelikopter flog den lebensbedrohlich verletzten Mann in ein ausserkantonales Spital. Der Rettungsdienst brachte die erheblich verletzte Frau ebenfalls in ein Spital ausserhalb des Kantons. Die Lenkerin des Lieferwagens blieb unverletzt.

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