Motorradfahrer nach Kollision in Aeschlen ob Gunten im Spital

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer ist am Samstag in Aeschlen ob Gunten bei einer Kollision mit einem Auto verletzt worden. Die Ambulanz lieferte ihn ins Spital ein, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Unfall kam es gegen 12.30 Uhr auf der Aeschlenstrasse. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Motorradfahrer in Richtung Thun unterwegs und prallte auf der Höhe Stalde in das Heck eines fahrenden Autos. Das Motorrad sei daraufhin in den Strassengraben geraten und mit einem Geländer kollidiert, hiess es weiter.