The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Motorradfahrer nach Kollision in Bennau SZ verletzt

Keystone-SDA

Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagmorgen in Bennau SZ bei einer Kollision mit einem Auto erheblich verletzt worden. Er musste mit dem Helikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr auf der Schwyzerstrasse. Ein 24-jähriger Autofahrer sei von einer Tankstelle nach links in die Strasse eingebogen. Dabei sei es zur seitlich-frontalen Kollision gekommen. Der Autofahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft