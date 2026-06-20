Motorradfahrer nach Kollision in Bennau SZ verletzt

Keystone-SDA

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Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagmorgen in Bennau SZ bei einer Kollision mit einem Auto erheblich verletzt worden. Er musste mit dem Helikopter in ein ausserkantonales Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr auf der Schwyzerstrasse. Ein 24-jähriger Autofahrer sei von einer Tankstelle nach links in die Strasse eingebogen. Dabei sei es zur seitlich-frontalen Kollision gekommen. Der Autofahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt.