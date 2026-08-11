Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf A5 in Biel

Keystone-SDA

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Ein Motorradfahrer ist am Dienstagmorgen bei einer Kollision mit einem Auto im Längholztunnel in Biel tödlich verletzt worden. Der Mann verstarb trotz sofortiger Rettungsmassnahmen noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der 64-Jährige war von Brügg herkommend auf der Überholspur in Richtung Solothurn unterwegs. Als er auf die Normalspur wechseln wollte, kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einem Auffahrunfall mit einem Personenwagen, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Anwesende Drittpersonen leiteten umgehend medizinische Massnahmen ein. Anschliessend wurde der Mann durch die Einsatzkräfte betreut. Dennoch erlag der im Kanton Bern wohnhafte Schweizer seinen schweren Verletzungen.

Der Längholztunnel blieb für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Solothurn vollständig gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.