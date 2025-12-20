The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto in Dättlikon

Keystone-SDA

Den Zusammenstoss mit einem Auto hat ein Motorradfahrer in Dättlikon mit seinem Leben bezahlt. Er starb am Samstagnachmittag noch auf der Unfallstelle an seinen Verletzungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gegen 14.45 Uhr fuhr der 22-jährige Motorradfahrer von Dättlikon kommend in Richtung Blumetshalde, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Aus noch unbekannten Gründen kam er in einer Rechtskurve zu Fall und schlitterte auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Der Autofahrer blieb unverletzt und wurde durch einen Notfallseelsorger betreut.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft