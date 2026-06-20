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Motorradfahrer und Sozia in Gersau SZ erheblich verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad sind am Samstagabend in Gersau SZ ein 67-jähriger Motorradfahrer und seine 66-jährige Sozia erheblich verletzt worden. Die beiden Verletzten mussten mit zwei Rega-Helikoptern in ausserkantonale Spitäler geflogen werden, wie die Kantonspolizei Schwyz am Samstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.00 Uhr auf der Seestrasse. Ein 59-jähriger Autofahrer übersah beim Linksabbiegen auf einen Ausstellplatz das entgegenkommende Motorrad, worauf es zur seitlich-frontalen Kollision kam, schrieb die Polizei.

Zwei Ambulanzen leisteten die Erstversorgung der beiden verletzten Personen. Anschliessend überführten zwei Helikopter der Rega den 67-jährigen Lenker und die 66-jährige Mitfahrerin in Spitäler ausserhalb des Kantons.

Für die Unfallaufnahme und die Räumungsarbeiten war die Strasse für über drei Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Gersau richtete eine Umleitung ein und ein Abschleppunternehmen transportierte die beschädigten Fahrzeuge ab.

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