The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Spiringen UR schwer

Keystone-SDA

Ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland hat sich am Sonntagnachmittag in Spiringen UR bei einem Sturz schwer verletzt. Er musste ins Kantonsspital Uri gebracht werden, wie die Urner Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann war von Bürglen in Richtung Spiringen unterwegs, als im Gebiet Holzboden ein Autofahrer auf die Klausenstrasse abbiegen wollte. Der Motorradfahrer habe daraufhin abgebremst und laut Mitteilung aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der Töfffahrer stürzte und verletzte sich dabei erheblich, wie es weiter hiess. Der Rettungsdienst Uri brachte ihn ins Urner Kantonsspital.

Der Sachschaden beträgt laut Communiqué rund 3000 Franken.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft