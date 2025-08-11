Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall in Spiringen UR schwer

Keystone-SDA

Ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland hat sich am Sonntagnachmittag in Spiringen UR bei einem Sturz schwer verletzt. Er musste ins Kantonsspital Uri gebracht werden, wie die Urner Kantonspolizei am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Mann war von Bürglen in Richtung Spiringen unterwegs, als im Gebiet Holzboden ein Autofahrer auf die Klausenstrasse abbiegen wollte. Der Motorradfahrer habe daraufhin abgebremst und laut Mitteilung aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der Töfffahrer stürzte und verletzte sich dabei erheblich, wie es weiter hiess. Der Rettungsdienst Uri brachte ihn ins Urner Kantonsspital.

Der Sachschaden beträgt laut Communiqué rund 3000 Franken.