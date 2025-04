Mujinga Kambundji will eine grosse Familie gründen

Keystone-SDA

Mujinga Kambundji ist ein Familienmensch. Mit ihrer Schwester Ditaji Kambundji teilt sie bei Wettkämpfen jeweils das Hotelzimmer. Wie ihre eigene Familienplanung aussieht, verrät die Sprinterin "Blick".

(Keystone-SDA) Ihr Traum sei es, eine Familie zu gründen, sagt die 32-Jährige in einem am Mittwoch von «Blick» veröffentlichten Artikel. «Eine grosse Familie», fügt sie an. Der Artikel erschien zuerst in der «Schweizer Illustrierte».

Ein weiterer Wunsch von ihr ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Die Kombination ihrer beiden Träume schliesst die Bernerin nicht aus. Auf die Frage, ob sie als Mutter in Los Angeles antreten würde, sagt sie: «Ich kann es mir vorstellen.»

Kambundji ist mit ihrem Trainer Florian Clivaz zusammen. Das Paar wohnt nur drei Minuten von Ditaji Kambundji entfernt, wie «Blick» schreibt. Clivaz trainiert auch die 22-jährige Schwester seiner Freundin.