Murtener Licht-Festival zieht rund 73’000 Interessierte an

Keystone-SDA

Die zehnte Ausgabe des Licht-Festivals Murten hat rund 73'000 Besucherinnen und Besucher ins Zähringerstädtchen gelockt. Die Organisatorinnen und Organisatoren zogen am letzten Tag des zwölftägigen Anlasses eine positive Bilanz.

(Keystone-SDA) Die diesjährige Ausgabe sei geprägt gewesen von einem starken Besucheraufkommen und einer besonders poetischen Atmosphäre in den Gassen und auf den Plätzen der Stadt, schrieben die Veranstalter am Sonntag in einem Communiqué.

«Die Reaktionen des Publikums waren beeindruckend. Das Staunen, die Ruhe und die spürbaren Emotionen in den Gassen zeigen, dass Lichtkunst in Murten eine ganz besondere Atmosphäre schafft», liess sich Zayane Cherbuin, Co-Leiterin des Festivals, in der Mitteilung zitieren.

Zu sehen waren rund zwanzig Installationen von Künstlerinnen und Künstlern aus der Schweiz und dem Ausland. Als Besuchermagnete erwiesen sich laut den Organisatoren unter anderem das Schattentheater «Message in a Bottle» in der Kirche und die Installation «Le Grand Bleu 2.0». Auf dem Törliplatz gab es eine Installation mit 550 leuchtenden Mauerseglern zu sehen – ein Zeichen des Friedens anlässlich des 550-Jahr-Jubiläums der Schlachten von Grandson und Murten.