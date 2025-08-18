The Swiss voice in the world since 1935
Museum Tinguely verlängert Kunst-Geisterbahn um drei Wochen

Keystone-SDA

Aufgrund des grossen Publikumserfolgs verlängert das Museum Tinguely die Kunst-Geisterbahn in Basel um drei Wochen. Bereits über 30'000 Gäste haben das Fahrgeschäft "Scream Machines" besucht, wie das Museum am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Attraktion zum 100. Geburtstag des Schweizer Künstlers Jean Tinguely (1925-1991) schliesst somit nicht bereits Ende August, sondern bleibt bis zum 21. September im Solitude-Park vor dem Museum. Es handelt sich dabei um die Wiener Prater Geisterbahn von 1935, deren Innenleben extra für das Jubiläumsjahr neu gestaltet wurde. Rebecca Moss und Augustin Rebetez gestalteten die Grossinstallation mit zahlreichen beweglichen Skulpturen als Hommage an Tinguely.

Diese «liebenswerte Bestiarium» mit vielen Effekten lebe von der Überraschung aus der Dunkelheit, wobei das Spielerische im Vordergrund stehe, schreibt das Museum.

Verein übernimmt historische Geisterbahn

Das Fahrgeschäft wird nach dem Abzug aus dem Solitude-Park an der Herbstmesse zu sehen sein, dann aber wieder mit den alten Gespenstern und Monstern, wie der «Förderverein zum Erhalt der Wiener Prater Geisterbahn in Basel» im Juli via Instagram mitteilte.

Der Verein habe sein Ziel erreicht: Dank vieler Spenden habe er die wohl älteste mobile Geisterbahn der Welt übernehmen können. Damit soll sie der Basler Herbstmesse nach längerer Pause erhalten bleiben.

