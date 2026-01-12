Musik kann Menschen mit Parkinson in Bewegung versetzen

Von Mani Matter bis zu den Bee Gees: Musik kann die Symptome der Parkinson-Krankheit lindern. Laut einer Studie der Hochschule Luzern können Melodien und Rhythmen die Bewegungsfähigkeit, die Motivation und die Stimmung von Menschen mit Parkinson verbessern.

(Keystone-SDA) Dies sogar, wenn die Musik nur im Kopf stattfindet. «Bei einigen Patienten half es sogar, sich die Zeilen eines Liedes vorzustellen, um aus einem Freeze herauszukommen», wurde Projektleiterin Dawn Rose in einer Mitteilung der Hochschule Luzern (HSLU) vom Montag zitiert.

Ein «Freeze» ist ein typisches Symptom der Nervenkrankheit Parkinson. Es bezeichnet eine plötzliche Bewegungsblockade, bei der Betroffene wie eingefroren stehen bleiben.

Taktgeber und mentales Signal

Für die Studie wurde Musik auf zwei Arten genutzt: Einerseits diente sie als äusserer rhythmischer Taktgeber, etwa beim Gehen. Andererseits lernten die Teilnehmenden, Musik innerlich abzurufen und als mentales Signal zu nutzen – eine Art «innere Jukebox», die Bewegungen unterstützen oder Blockaden lösen kann.

Die Parkinson-Betroffenen gaben dabei als Expertinnen und Experten für ihren eigenen Körper Rückmeldungen. Eine Teilnehmerin berichtete laut der HSLU etwa, dass sie sich beim Gehen Musik aus ihrer Jugend vorstelle, was ihr zu einem gleichmässigen Gang verhelfe. Die Studie stellte zudem fest, dass Musik den bei Parkinson oft gedämpften Antrieb zu Aktivitäten steigern und die Stimmung verbessern kann.

Um Veränderungen in der Bewegung messbar zu machen, nutzten die Forschenden zudem Motion-Capture-Technologie aus der Filmindustrie.

Hilfreiche Musik ist unterschiedlich

Welche Musik hilft, unterscheidet sich je nach Person und Symptom. So kann laut der HSLU Marschmusik dabei unterstützen, beim Gehen den Takt zu finden und zu halten. Das Erlernen des Haka, eines Kriegertanzes aus der Kultur der Māori in Neuseeland, kann hingegen Mimik und Stimmkraft verbessern.

Die Songs, die den Betroffenen auf unterschiedliche Weise halfen, sammelten die Forschenden in Playlists. In der Playlist für das Gehen finden sich unter anderem «Stayin’ Alive» von den Bee Gees oder «Always Look on the Bright Side of Life» von Monty Python. In der Liste mit stimmungsaufhellender Musik sind etwa «Glöggelä» von Trauffer und «D’Nase» von Mani Matter.