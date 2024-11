Musiker Jan Seven Dettwyler zeigt erstmals seine neue Freundin

Keystone-SDA

Musiker Jan Seven Dettwyler ist nach der Trennung von seiner Frau vor zwei Jahren wieder frisch verliebt. Nun hat er erstmals Fotos mit seiner neuen Partnerin auf Instagram veröffentlicht - mit ganz viel Euphorie und Herzchen.

(Keystone-SDA) Darüber hat am Dienstag Blick.ch berichtet. In einer Instagram-Story ist eine Frau mit langen dunklen Haaren zu sehen. Dazu schreibt der 46-jährige Musiker, der sich früher nur Seven nannte: «Ich vermisse den Sommer bereits sehr … sehr …» Diesen Sommer 2024 werde er nie vergessen, heisst es zu einem anderen Foto, das die beiden in vertrauter Pose zeigt. Und weiter: «Very happy me!»

Der Sommer sei so schön gewesen, schwärmt er weiter. «Ich mein so wirklich schön … so wie im Märchen schön. Dieses Schön, welches man nur kennt, wenn man es kennt. Ja genau, dieses ’schön› … so war der Sommer 2024.» Es folgen Bilder der beiden mit viel nackter Haut und mit Fluss im Hintergrund. Zum Abschluss dann ein Foto mit nebliger Kulisse und die Bildlegende: «Herbst können wir auch!»