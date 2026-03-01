Musiker Kunz und seine Frau haben die Familienplanung abgeschlossen

Vierfachvater Marco Kunz, bekannt als Mundartmusiker "Kunz", und seine Frau Jenny haben die Familienplanung abgeschlossen. "Ich komme mir manchmal vor wie ein Disponent in der Schichtplanung", sagt der Musiker zu "SonntagsBlick"

(Keystone-SDA) Vergangenen September hat die Familie Kunz ihr Quartett komplettiert: Die Zwillinge Anna und Ida kamen zur Welt. Sohn Emil ist bereits sechsjährig und Tochter Helena ist vier. «Es fehlen definitiv immer ein paar Hände», sagt Kunz zur Zeitung.

Die Familie organisiert sich mit einem grossen Blatt Papier an der Wand. «Da steht genau drauf, wer wann zu welchem Kind schaut und wer wen wohin bringt», sagt der 40-Jährige. Chaos bricht daher nicht aus. Aber es ist viel los. Extrem viel, wie Kunz sagt. Doch er geniesst das Gewusel seiner sechsköpfigen Familie. «Ich bin selbst mit zwei Geschwistern aufgewachsen und habe das genossen», sagt er.

Und auch Zeit für Ruhe bleibt ihm und seiner Frau. «Wenn abends alle im Bett sind, setzen wir uns an den Küchentisch, trinken Tee.» Organisiert wird dann nichts. «Ich bin mit meiner besten Freundin verheiratet. Das ist das Schönste überhaupt», sagt der Musiker.