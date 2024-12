Mutmassliche Drohnen sorgen für Ermittlungen im Grossraum New York

Keystone-SDA

Eine Reihe mutmasslicher Drohnensichtungen rund um die US-Millionenmetropole New York sorgen für Unsicherheit und Ermittlungen in den USA.

(Keystone-SDA) «Wir wissen, dass New Yorker diese Woche Drohnen in der Luft gesichtet haben und wir untersuchen dies. Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass diese Drohnen eine Bedrohung für die öffentliche oder nationale Sicherheit darstellen», sagte die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul.

Begonnen hatte das mysteriöse Phänomen übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits im November über dem Nachbarbundesstaat New Jersey, als ein unbemanntes Flugobjekt nahe einer Militäreinrichtung gesichtet wurde. In der Folge wurden immer mehr Fälle in weiten Teilen des Staates bekannt, zuletzt auch über den New Yorker Stadtteilen Bronx, Staten Island und nahe dem Flughafen LaGuardia in Queens.

Unter vielen angenommenen falschen Sichtungen gab es aber eine Reihe von Fällen, in denen Menschen tatsächliche Drohnen der Grösse von Autos gesehen haben wollen. Am Freitag berichtete der frühere Gouverneur von Maryland, Larry Hogan: «Gestern Abend, ab etwa 21:45 Uhr, habe ich persönlich Dutzende grosser Drohnen am Himmel über meinem Wohnsitz in Davidsonville, Maryland (25 Meilen von der Hauptstadt unseres Landes entfernt) gesehen (und gefilmt). Ich habe die Aktivität ungefähr 45 Minuten lang beobachtet.» Washington gibt sich zwar besorgt, betonte jedoch auch, dass es bisher keinerlei Hinweise darauf gibt, dass ausländische Mächte mit den Vorfällen zu tun hätten oder die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten gefährdet sei. Die Fälle seien von den Bundesbehörden bislang nicht bestätigt worden.